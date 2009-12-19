انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن نتیجه پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، استاندار اصفهان جمعه شب در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره پژوهش و دستاوردهای نو در استان اصفهان در خصوص معرفی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی و تمدنی ایران و اعتراضات برخی استانها در این خصوص گفت: انتخاب این عنوان مبتنی بر یک کار علمی و پژوهشی چندین ساله بود و به هیچ وجه بر اساس تعصبات کور قبیلهای و قومی شکل نگرفته است.
علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: بر اساس انتخاب این عنوان، ماموریتهای ویژه ای از سوی رئیس جمهور به اصفهان واگذار شده که ارائه و تدوین طرحها و الگوهای بومی پیشرفت در سطح ملی از جمله این ماموریتها است.
نمایشگاه پژوهش اختتامیه ندارد
استاندار اصفهان در خصوص نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی گفت: برگزاری چنین نمایشگاهی معلول نگرش ایجاد زمینهها و ساز و کارهای همکاری علمی بیشتر میان بخشهای مختلف اصفهان است و اختتامیه این نمایشگاه نیز به معنای تمام شدن آن نیست زیرا این نمایشگاه، اختتامیه ندارد.
ذاکر اصفهانی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه دولت و ملت همواره به آن می بالد به صورت یکپارچه در استان اصفهان وجود دارد و این استان، استان برخوردار از نخبگی است.
به گزارش مهر در مراسم اختتامیه این جشنواره از پژوهشگران برتر اصفهانی در سه گروه نخبگان و فنآفرینان نوجوان،هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگران سازمانها و مراکز تحقیقاتی تقدیر شد.
فعالیتهای پژوهشی عقب ماندگیهای کشور در عرصههای مختلف را جبران میکند
یکی از منتخبین از سوی کمیته علمی به عنوان پژوهشگر نمونه استان اصفهان در خصوص توجه به عرصه پژوهش در سطح کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فعالیت پژوهشی گفت: اگر عادت کنیم در همه اقدامات اجرایی خود، پژوهش را سرلوحه فعالیتها قرار دهیم میتوان عقب ماندگیهای کشور در دهههای گذشته را به صورت جهشی جبران نمود.
عباس مقتدایی ادامه داد: این همان نکتهای است که هواره باید در سطح کلان در نظام اجرایی کشور مطرح شده ولی در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مقتدایی خاطرنشان کرد: انتظار میرود که با برنامه ریزی دقیق تر در دولت دهم توجه به علم، پژوهش و تفکر که توصیهای اسلامی و یکی از مبانی دینی است احیاء شود و جامعه آرمانی و مطلوب الهی که رسالت امروز نظام اسلامی ایران است محقق شود.
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