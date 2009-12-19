حضور دانه های غلات از 100 هزار سال قبل در بشقاب غذای انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون تصور می شد که مصرف دانه های غلات از سوی جعیتهای شکارچی و جمع کننده غذا به پایان عصر یخبندان در 12 هزار باز می گردد این درحالی است که اکنون تیم باستان شناسان دانشگاه کالاگاری با کشف ابزارهای ساخته شده از استخوان حیوانات در اعماق غاری در موزامبیک نشان دادند که انسانهای مدرن در ابتدای عصر یخبندان یعنی در بیش از 90 هزار سال قبل از دانه های غلات در رژیم غذایی خود استفاده می کرده اند.



بر اساس گزارش ساینس مگزین، این اولین و قدیمی ترین سند مستقیم از استفاده انسان از دانه های غلات جنگلی پیش از تولید محصولات کشاورزی در دنیا است.



این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "نتایج یافته های ما نشان می دهد که آغاز استفاده از دانه های گیاهان برای مثال دانه های ذرت خوشه ای از سوی گونه انسان قدمتی بین 90 هزار تا 100 هزار سال بوده است که این قدمت بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد. در واقع انسانها در عصر حجر دانه های جنگلی غلات را جمع آوری کرده و به عنوان غذا مصرف می کرده اند."

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