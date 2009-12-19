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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۵

عرضه اولین حافظه های فلاش 64 گیگابایتی ویژه تلفن همراه

عرضه اولین حافظه های فلاش 64 گیگابایتی ویژه تلفن همراه

شرکت توشیبا اولین حافظه "ناند فلاش" 64 گیگابایتی ویژه تلفنهای همراه و تلفنهای همراه هوشمند را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این حافظه 64 گیگابایتی از یک کنترل کننده یکپارچه و 16 تراشه 32 گیگابیتی در مجموع 512 گیگابیت تشکیل شده است (مجموع این 512 گیگابیت برابر با 64 گیگابایت است).

عرضه این نوع حافظه ها در راستای افزایش دو برابری توانایی ذخیره اطلاعات در دستگاههای قابل حمل از جمله تلفنهای همراه انجام شده است. برای مثال، تلفن همراه "آی- فن" که در حال حاضر حافظه 32 گیگابایتی دارد می تواند اولین مشتری این حافظه ناند فلاش 64 گیگابایتی باشد. این درحالی است که برای پخش کننده چندرسانه ای "آی- پاد" می توان از دو حافظه 64 گیگابایتی برابر با 128 گیگابایت کمک گرفت.

براساس گزارش Macitynet، تولید آزمایشی این حافظه ها از ماه جاری آغاز خواهد شد و زمان تولید انبوه آنها سه ماهه نخست سال آینده پیش بینی شده است.
کد مطلب 1002709

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