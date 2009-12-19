15 تیم برقیمت کالاهای شب یلدا نظارت می کنند

جمشید زند درگفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این نظارت در استان شروع شده است، گفت: فعالیت این گروه های ناظر تا پنجم دی ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه فروشندگانی که در نظارت طرح قرار دارند شامل، میوه فروشی ‌ها، آجیل فروشی‌ها، فروشگاه‌های گوشت سفید و ظروف یکبار مصرف، تالارها، رستوران‌ها و عمده فروشان مواد غذایی است، خاطر نشان کرد: تیم های آماده شده با نظارت و سرکشی به مکان های یاد شده کار نظارتی خود را انجام می دهند و برای متخلفان پرونده تشکیل شده و برابر قانون برخورد می شود.

وی با بیان اینکه از همه شهروندان استان می خواهیم هر تخلفی را با شماره 124 اطلاع دهند، افزود: بازرسان به شش هزار واحد فروشندگی در استان مراجعه و نظارت می کنند.