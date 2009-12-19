حجت الاسلام احمد رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بیش از 170 نفر شامل مبلغات و مابقی مبلغان هستند که در نقاط مختلف شهری و روستایی استان حاضر و در راستای هرچه غنی و باشکوهتر برگزار کردن مراسمهای عزاداری اقدام می کنند.

وی سخنرانی، برگزاری نماز جماعت، آموزش قرآن، بیان احکام اسلامی و بیان واقعیتها و تاریخ اسلام را از برنامه های این مبلغان و مبلغات عنوان کرد.

حجت الاسلام رضائیان، خرافه زدگی را از آفتهای ماه محرم و مناسبتهای اسلامی دانست و گفت: حضور این افراد زمینه ای برای دور کردن مردم از خرافات و غنابخشی به عزاداری هاست.