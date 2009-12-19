جابجایی کالا در استان مرکزی 11 درصد افزایش یافته است

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 10 میلیون تن کالا در استان و به خارج از استان جابجا شده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در این زمینه در جایگاه نهم کشور قرار دارد، افزود: در این مدت 4.43 میلیون نفر توسط 53 شرکت مسافربری جابجا شده است که نسبت به سال گذشته همین زمان بیش از 13 درصد کاهش نشان می دهد.

مشرفی تعداد رانندگان استان را 9 هزار و 961 نفر اعلام و اضافه کرد: اکنون در استان 350 اتوبوس، 450 سواری، هزار و 400 مینی‌بوس در بخش حمل و نقل فعالیت می‌کنند.