به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات امروز در مقاله ای که به مناسبت فرا رسیدن سالروز اعلام روز جهانی حقوق بشر به چاپ رسانده است، از ماهیت نام گذاری روزی به عنوان روز جهانی حقوق بشر و اجرایی شدن آن می پرسد.

" عبدالمالک خلف التمیمی" نویسنده این مقاله تصریح می کند: تا چند روز دیگر جهان شصت و یکمین سالروز صدور اعلام روزجهانی حقوق بشر را جشن می گیرد و به ناچار باید درباره اقدامات صورت گرفته درباره نام گذاری چنین روزی از سال 1948 تاکنون تامل کرد.

پیامدهای حاصل از جنگ جهانی دوم منجر به صدور چنین بیانیه ای شد و این اقدام در حقیقت گام بشردوستانه ای به شمار می رفت که از سوی کشورهای تشکیل دهنده سازمان ملل متحد یعنی کشورهای پیشرفته برداشته شد. اما پیگیری حوادث تاریخی از زمان صدور این بیانیه تاکنون بیانگر آن است که تجاوزات مختلفی علیه حقوق بشر به دست همین کشورهایی که بیانیه حقوق بشر را صادر کردند، به وقوع پیوست.

روزنامه البیان بعد از طرح این سوالات که به راستی حقوق بشر یعنی چه؟ و علت صدور چنین بیانیه ای چه بوده است؟ و نحوه اجرای آن در سراسر جهان طی شصت سال گذشته چه بوده است؟ می نویسد: هنگامی که سازمان ملل متحد بعد از تشکیل شدن برای صدور چنین بیانیه ای اقدام می کند این به آن معنی است که در صورت بروز تجاوزاتی به حقوق بشر باید قطعنامه هایی صادر شود اما مشکل اینجا است که همه کسانی که این بیانیه را صادرکردند خود اولین طرف هایی هستند که به حقوق بشر تجاوز کردند.

در اولین امتحان تهیه کنندگان بیانیه حقوق بشر، رژیم صهیونیستی با همکاری کشورهای غربی امضا کننده این بیانیه وارد جنگ 1948 با اعراب و سپس غصب فلسطین شد و بعد از آن هم ارتکاب جنایت های ضد بشری علیه ملت فلسطین را از سوی آنان شاهد بودیم و به این ترتیب "زنده به گور کردن" حقوق بشر از زمان اعلام آن تا به امروز آغاز شد.

البیان درپایان تاکید می کند: بیشتر کشورهای جهان ودولت های آنان در ادبیات و قوانین خود ازحقوق بشر سخن می گویند و حال آنکه در همین کشورها حقوق بشر نقض می شود! آیا این کشورها براستی نمی دانند معنای حقوق بشر چیست؟ یا اینکه برای حقوق بشر مفهومی مغایر با آن مفهوم رایج تعریف کرده اند؟ یا اینکه این کشورهای به اصطلاح متمدن در کشورهای خود دست به کشتار و جنایت و محرومیت از حقوق بشر می زنند و در دیگر کشورها به خاطر منافع سیاسی یا اقتصادی مرتکب جنایت می شوند؟ آیا براستی این اقدام ، نژاد پرستی علیه حقوق بشر به شمار نمی رود؟