سالن های احداثی سازمان تربیت بدنی انبار کود و سم شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم دلخوش که در نشست اعضای فراکسیون ورزش با روسا ، معاونان و مسئولان سازمان تربیت بدنی و جمعی از روسای فدراسیونهای مختلف ورزشی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط ورزش به گونه ای شده است که همه رشته ها زیر سایه فوتبال قرار گرفته اند.

وی افزود: اکثر رشته های ورزشی که با ما در ارتباط هستند از این وضعیت گلایه می کنند که چرا توجه به فوتبال بیش از حد است و به ورزشه هایی مثل ورزش همگانی توجه نمی شود.

مسئول کمیته طرح ها و لوایح فراکسیون ورزش مجلس در ادامه به انتقادات از بی توجهی به سالن های احداث شده در برخی روستاها اشاره کرد و گفت: سالن هایی که با هزینه وزارت نفت در برخی روستاها احداث شده است به دلیل نقایصی که دارد به انباری برای کود و سم تبدیل شده است و اگر هم مسابقه ای در آن برگزار شود جایی برای تماشاگران ندارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با اختصاص بودجه به ورزش، مشکلات به حداقل برسد.