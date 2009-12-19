معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم نفت با برتری در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور برابر میزبان خود تیم شهرداری کرمان با کسب 12 امتیاز در مکان سوم جدول و در جمع مدعیان لیگ قرار گرفت.

وی افزود: تیم نفت در این دیدار با ارئه بازی قابل قبول به برتری 3 بر 0 برابر میزان خود شهرداری کرمان دست یافت.

رئیس هیئت والیبال مازندران تصریح کرد: تیم نفت در این دیدار در سه ست متوالی و با امتیازهای (25 بر 12)، (25 بر 13) و (25 بر 15) برابر میزبان کرمانی خود صاحب برتری شد.

قلی زاده اضافه کرد: نفت محمودآباد با این پیروزی با ارزش خارج از خانه به پنجمین پیروزی این فصل خود در مسابقات لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور دست یافت.

وی ادامه داد: البته تیم نفت در آغاز فصل و به علت عدم هماهنگی تیمی دو شکست را هم تجربه کرده بود.

رئیس هیئت والیبال مازندران به دیدار هفته آینده تیم نفت در محمودآباد برابر تیم چای رحمت گیلان اشاره واضافه کرد: این دیدار از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور روز جمعه هفته جاری در شهر محمودآباد برگزار می شود.

قلی زاده با بیان اینکه تیم نفت امسال بازیکنان جوان و کادر فنی قوی دارد به موفقعیتهای این تیم در مسابقات این فصل لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور ابراز امیدواری کرد.