مازندرانیها 12 تن هدیه از اقوام خارجی دریافت کردند

احمد کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: در حدود چهار تن هدیه و سوغات به ارزش 611 میلیون و 39 هزار ریال هم از سوی مازندرانی ها به خارج از کشور ارسال که نسبت به مدت مشابه به ترتیب از لحاظ وزنی و ارزشی از 25 و 143 افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در این مدت حدود 220 هزار و 202 تن انواع کالا شامل سیمان، انواع مواد غذایی، گل و گیاه و مواد معدنی به ارزش 65 میلیون و 720 هزار دلار از گمرکات استان مازندران به کشورهای روسیه، عراق، افغانستان، آلمان، اتریش و کشورهای آسیانه میانه صادر شد.

وی اضافه کرد: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی 175 درصد و از لحاظ ارزشی 28 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل گمرکات مازندران با اشاره به اینکه در هشت ماهه امسال حدود 63 هزار تن انواع کالا شامل تخته، گازوئیل، ضایعات سرب، ریل آهن و آهن‌آلات مستعمل به کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان از طریق گمرکات استان مازندران ترانزیت خارجی شد، ارزش کالاهای ترانزیت شده را 40 میلیون و 910 هزار دلار اعلام کرد.

کارگری گفت: در این مدت حدود دو میلیون و 355 هزار تن انواع کالا شامل آهن، فرآورده‌های نفتی، تخته، کاغذ، گندم، جو به ارزش یک میلیارد و 63 میلیون و 433 هزار دلار از کشورهای روسیه، چین، امارات، فرانسه، ترکیه، قزاقستان وارد گمرکات مازندران شد.

وی اضافه کرد: این مقدار از لحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات مازندران خاطرنشان کرد: گمرکات مازندران در این مدت حدود 622 میلیارد و 627 میلیون ریال درآمد داشته است.