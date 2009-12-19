بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی شهرستان بیجار و با اعتبار چند میلیارد ریالی کار آماده سازی و ساخت پیست تخصصی اسکی روی چمن در حاشیه این شهر پایان یافته و هم اکنون در حال احداث امکانات رفاهی و کمپ تخصصی اسکی در این محل هستیم .

وی افزود: این پیست مورد توجه علاقمندان به رشته اسکی در داخل و خارج از استان واقع شده و اسکی بازان فراوانی برای تمرین و آماده سازی خود برای حضور در مسابقات استانی و کشوری در این محل به تمرین مشغول هستند .

فرماندار شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: شهرستان بیجار در ماه های سرد سال شاهد بارش فراوان برف است و این وضعیت موجب شده با راه اندازی این پیست ورزش اسکی روی برف نیز همزمان در میان علاقمندان و جوانان به این رشته در بیجار گسترش پیدا کند .

نعمتی عنوان کرد: علاوه بر راه اندازی پیست اسکی روی برف در زمستان، در فصل تابستان نیز از این پیست به عنوان پیست اسکی روی چمن درمسابقات داخل استان، کشوری و بین المللی استفاده می شود .

وی افزود: با توجه به کاهش نزولات جوی در سال گذشته برای تامین آب مورد نیاز پیست اسکی روی چمن بیجار با مشکلاتی مواجه شدیم که این شرایط به شکل نگران کننده ایی وضعیت رویش چمن مورد استفاده در این پیست را با خطر نابودی مواجه ساخت .

فرماندار بیجار به اجرای راه حل برون رفت از این مشکل اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حساس و بحرانی پیست از نظر کمبود آب مورد نیاز برای آبیاری آن کمیته ای تخصصی با همکاری دیگر دستگاه های متولی بخش آب در بیجار تشکیل شد وهم اکنون تا حدودی مشکل این پیست برطرف شده است .

وی یادآور شد: پس از این طرح کمیته بحران در مورد پیست با تصمیم گیری های خود برنامه زمان بندی منظمی را برای حل کمبود آب پیست در سال آینده و نیز فصل گرما طراحی کرده است که بزودی کار اجرایی آن آغاز می شود .

نعمتی گفت: احداث این پیست در بیجار کمک شایانی به رشد گردشگری در شهرستان کرده و برای افزایش تعداد مسافران و گردشگران به این شهرستان باید توانمندی ها و جاذبه های اقلیمی و جغرافیایی بیجار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.