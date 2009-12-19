تلاش برای جایگزینی همکاریهای جنوب- جنوب به جای شمال- جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز ملل متحد برای همکاری های جنوب- جنوب،( 19 دسامبر 2009 برابر با 28 آذر ماه جاری) ضمن ترغیب کشورهای جنوب به تعمیق همکاری ها، از کشورهای شمال خواست از تلاش های کشورهای جنوب حمایت نمایند تا همکاری های جنوب-جنوب به عنوان جایگزینی برای همکاری های شمال-جنوب در نظر گرفته شود.

در پیام بان کی مون آمده است: همکارهای جنوب- جنوب موفق بوده، تجارت را رونق داده و راه های نوینی برای رشد اقتصادی باز نموده است.

دبیر کل ضمن اشاره به موضوع امسال "راه حل های مبتکرانه از راه مشارکت فراگیر" که منعکس کننده نیاز به اتحاد و اتفاق قوی تر است گفت: بسیاری از کشور های جنوب به گونه ای فزاینده دارای توانایی های بنیادی، فنی و مالی قوی هستند.