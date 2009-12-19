آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین رسالت مبلغین در تمام شرایط به ویژه شرایط حاضر رساندن پیام اسلام ناب محمدی به گوش مشتاقان است. شرایط اجتماعی و سیاسی در هر دوره ای اقتضا می کند این پیام متناسب با آن شرایط عرضه شود و اگر این شرایط مورد توجه قرار نگیرند و مبلغ اقدام به عرضه پیام خود کند رسالتی که برعهده وی است به انجام نمی رسد.

وی افزود: مبلغ باید در درجه اول فضای اجتماعی سیاسی را که در آن زندگی و به کار تبلیغ مشغول است به درستی بشناسد و با توجه به حساسیتها و علایق مخاطب تبلیغ خود را آغاز کند.

آیت الله هادوی تهرانی تصریح کرد: هنر مبلغ این است که از نقطه ای آغاز کند که برای مخاطب جذاب است، اما بتواند با تغییر ذائقه مخاطب به مسیری هدایت کند که برای او مفید است.

این استاد حوزه گفت: در شرایط فعلی دادن آگاهی و بصریت به جامعه در رابطه با مسائل مختلف امری ضروری است تا توجه کافی به مصالح عمومی کشور در جمیعت موجود ، به ویژه جوانان پیدا شود. کشور ما جمعیت جوان دارد، توجه به مصالح عمومی هنجار پذیرفته شده از سوی اقشار جامعه مورد قبول قرار گیرد تا سایر منافع شخصی و جناحی در پوشش این مصلحت عمومی جامعه اسلامی دیده شود .

وی بزرگترین چالش فراروی مبلغ را فضایی دانست که از سوی رسانه های ضد اسلامی و ابزارهای تبلیغی به وجود آمده و در این رابطه اظهار داشت که رسانه های ضد اسلامی دائم مشغول تبلیغ منفی هستند، شبهاتی در حوزه مفاهیم عقیدتی و سیاسی در بین اقشار مختلف جامعه عرضه و مبلغ باید آمادگی پاسخ و همچنین آشنایی قبلی با این شبهات از نظر علمی و بیانی داشته باشد.

دکتر هادوی تهرانی یادآور شد: مبلغ امروز باید بتواند با شناخت صحیح نسبت به پرسشهایی که ذهن مخاطب امروز را به خود مشغول کرده ، تبلیغ خود را سامان دهد و به شیوه ای که مخاطب آن را بپذیرد، نتیجه آن حرکت به سوی آگاهی عمومی درباره مسائل دینی، توسعه بصریت ، پایبندی نسبت به ارزشهای اسلامی خواهد بود در ارتقای فرهنگی و حرکت به سوی آرمانهای امام حسین (ع) مؤثر خواهد بود.

وی وجود این چالشها را فرصتی برای مبلغ دانست و تأکید کرد: ما نمی توانیم جلوی تبلیغات و شبهه پراکنی رسانه ها را بگیریم، اما وجود شبهات فرصتی است تا ذهن مخاطب ما را متوجه این مسائل کند، بنابراین بهترین راه مقابله با آن همین است که مبلغ با شناخت درست، پاسخ مناسب را که مورد قبول مخاطب باشد به زبانی که مخاطب بپذیرد ارائه کرده و تبلیغات را خنثی کند. آگاهی و بصیریت مبلغ و توان و شایستگی وی نسبت به ارائه پاسخ به شبهات بهترین راه مقابله با چالشها است.