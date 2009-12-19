دکتر اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه نگرانیهای متفکران در زمینه تخریب محیط زیست تا چه اندازه جدی هستند، اظهار داشت: خیلی جدی است. محیط زیست یعنی زندگی نسل کنونی و نسل آینده. یعنی وقتی ما از آب صحبت می‌کنیم مگر حیات بدون آب ممکن است؟

وی در مورد راهکارهای جلوگیری از تخریب زمین گفت: اولین راهکار تفکر و تعقل در محیط ‌زیست است و دوم اینکه مسئولان توجه و عنایت بهتر و بیشتری به این مقوله داشته باشند .

این محقق و پژوهشگر در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند آنچه بر محیط زیست می‌گذرد ناشی از طبیعت ویرانگر تکنولوژی است، آیا ماهیت تکنولوژی ویرانگر است یا ما از آن به‌درستی استفاده نمی‌کنیم، گفت: من به این امر معتقد نیستم .خیلی از کشورها توانستند هم در تکنولوژی پیشرفت داشته باشند وهم در جهت حفظ محیط زیست گامهای مؤثری بردارند.

وی افزود: بنابراین ماهستیم که خوب از تکنولوژی استفاده نمی‌کنیم. اگر تفکر و تعقل را به کارببریم تکنولوژی می‌تواند یاور ما در دسترسی به یک توسعه پایدار باشد یعنی هم صنعتمان را داشته باشیم وهم محیط زیست را.



