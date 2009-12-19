مردم نیز همپای دولتها ملزم به رعایت حقوق بشر هستند

پروفسور الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان است. او دانش آموخته دانشگاه هاروارد و استاد پیشین این دانشگاه است. حوزه تخصصی و مطالعاتی اندرسون معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه سیاسی است.

اندرسون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مهمترین پرسش و موضوع مطرح در نسبت میان سیاست و اخلاق، گفت: حقوق بشر مشخصی وجود دارند که تمام کارگزان اعم از افراد و حکوتها باید آنها را رعایت کنند. این حقوق بر اخلاق نهاده شده‌اند، اما این حقوق سیاست را محدود می‌کنند.

وی افزود: اما سؤال و پرسش بحث‌برانگیز این است که گستره این حقوق تا کجاست. به عبارت دیگر حدود و مرزهای این حقوق تا کجا امتداد می‌یابند و آیا این حقوق تنها"سلبی" هستند یا "ایجابی"؟ حقوق سلبی به این معناست تا جایی شخص آزاد است که به حقوق دیگران صدمه نزند. حقوق ایجابی به معنای تدارک و تهیه کالاهای اساسی مشخص برای فرد از جمله تغذیه و مراقبتهای پزشکی است.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد، گفت: پرسش دیگر این است که محدودیتهای دولتها و حکومتها برای تنظیم سلوک و رفتار خود که مبتنی بر اخلاق باشد چیست؟ به عنوان مثال دروغ کوچکی که افراد خانواده به هم می‌گویند این حق را به دولت نمی‌دهد که آنها را به خاطر گفتن آن دروغها، به لحاظ قضایی مجازات کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی اخلاق کانتی را قابل اعمال در حوزه فردی می‌دانند و اخلاق فایده‌گرا را در حوزه عمومی از جمله محیط سیاسی. نظر شما در این مورد چیست، گفت: من با این ایده و نظر که سیاست عمومی در معرض اخلاق فایده‌گرا است و افراد مخاطب اخلاق کانتی هستند موافق نیستم.

وی افزود: بنیان حقوق بشر، احتمالا، با ملاحظات و چشم‌اندازهای اخلاق کانتی پیوند وثیق‌تری دارد. اما باید توجه داشت که دولتها و حکومتها نیز ملزم به رعایت حقوق بشر هستند. علاوه بر دولتها و حکومتها، افراد نیز ملزم به رعایت چنین حقوقی هستند.