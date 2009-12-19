ساسان دلاویز در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: در پی بارندگی های اخیر حدود چهار میلیارد و 800 میلیون ریال به تأسیسات شهری شامل پلها، جداول و کانالهای دفع آب شهری شهر گچساران و باشت خسارت وارد شده است .

وی بیان کرد: بارندگی امسال نیز بالغ بر پنج میلیارد و 500 میلیون ریال به بخش راه روستایی شهرستان خسارت وارد کرده است .

دلاویز میزان خسارت به بخش کشاورزی این شهرستان را حدود سه میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در پی این بارندگی ها حدود دو میلیارد و 700 میلیون ریال به راه های عشایر و تأسیسات و طرحهای اسکان عشایر شهرستان خسارت وارد شده است .

وی با اشاره به اینکه خسارت وارد شده مشکلاتی را برای مردم و روستاییان و عشایر به دنبال داشته بر تلاش مسئولان در جهت اختصاص اعتباری مناسب جهت جبران خسارت و رفع مشکلات ایجاد شده تأکید کرد .

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی استان، تاکنون میزان بارندگی از ابتدای سال جاری زراعی در این شهرستان بالغ بر 210 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است.