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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۴

با لغو مصونیت 52 مقام دولتی؛

حکم دستگیری وزیر کشور پاکستان صادر شد

حکم دستگیری وزیر کشور پاکستان صادر شد

دادگاهی در پاکستان حکم دستگیری "رحمان ملک" وزیر کشور را به دلیل دو پرونده فساد مالی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "داون"، این دادگاه حکم دستگیری 52 نفر را ازجمله وزیران فدرال و برخی از شخصیت های کلیدی دولت این کشور صادر کرد.

یکی از اتهامات وزیر کشور سوء استفاده از قدرت و دیگری مربوط به دریافت 2 اتومبیل از شرکت تویوتا به عنوان پاداش غیر قانونی برای تسریع در خرید اتومبیل های مقامات است.

این حکم پس از حکم دادگاه عالی پاکستان مبنی بر لغو فرمان آشتی ملی صادر می شود که نتیجه آن موجی از ناآرامی ها در کشور را بوجود آورد.

صدور لغو فرمان آشتی ملی موجب خواهد شد تا برخی از مقام های دولت پاکستان ازجمله زرداری از مصونیت قضایی بگریزند.

همچنین گفته می شود که در حدود 250 نفر از شخصیتها و مقام های پاکستانی ممنوع الخروج شده اند.

کد مطلب 1002749

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