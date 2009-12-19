غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: برنامه مستمری برای دیدار مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با علمای بزرگ شهرهای مختلف با هدف نزدیکی دیدگاهها و بهره گیری از نظرات علمی آنها در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی در حال برنامه ریزی است.

وی افزود: در سفرهای استانی با هدف بیان برنامه ها و سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با علما و ائمه جمعه دیدار خواهیم داشت و ضمن بیان آنچه که امروز در دانشگاهها می گذرد گزارشی نیز از فعالیتهایی که طی چهار سال دولت نهم انجام شده است ارائه می شود.

جزئیات دیدار مسئولان معاونت فرهنگی وزارت علوم با آیت الله مهدوی کنی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به دیدار شنبه 28 آذر ماه مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با آیت الله مهدوی کنی گفت: مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با آیت الله مهدوی کنی به عنوان یکی از علمای تهران که عالمی با سابقه و متعهد به امام و رهبری و عضو مجلس خبرگان رهبری است دیدار می کنند.

خواجه سروی از ارائه گزارش وضعیت و فعالیتهای فرهنگی چهار سال گذشته در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طرح برنامه های آتی فرهنگی وزارت علوم در دیدار با آیت الله مهدوی کنی خبر داد و به مهر گفت: در این جلسه بیشتر شنونده خواهیم بود تا از نظرات و دیدگاههای معنوی، فرهنگی و اخلاقی و توصیه های آیت الله مهدوی کنی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در پی دیدارهایی که با علما و مراجع تقلید عظام انجام می گیرد صمیمیتی ایجاد خواهد شد که کمک خواهد کرد تا در دانشگاهها تاثیر فرهنگی بیشتر را شاهد باشیم. ایجاد صمیمیت و انسجام چهره به چهره میان علما و حوزویان و اساتید و مدیران دانشگاهی می تواند نقش موثری در وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشد.

برنامه های معاونت فرهنگی وزارت علوم برای وحدت عملی حوزه و دانشگاه

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه درباره برنامه های این وزارتخانه برای وحدت عملی حوزه و دانشگاه به مهر گفت: در صورتی که دو کار در رشته های تحصیلی انجام شود می توان راهی برای وحدت عملی حوزه و دانشگاه باز کرد.

وی درباره اولین کار برای وحدت عملی حوزه و دانشگاه گفت: اولین کار این است که تجدید نظر در دروس، رشته ها و واحدهای تحصیلی دانشگاهها انجام شود تا وقتی دانشجوی دانشگاههای کشور دانش آموخته می شوند بحث معنویت، دین باوری و هویت در آنها تقویت شده باشد. در صورتی که این اتفاق را شاهد باشیم به آنجا می رسیم که بسیاری از مواردی که از گذشته تا کنون در حوزه های علمیه تحصیل شده است در دانشگاهها وارد شود و در ذهن دانشجویان دغدغه های دینی و ملی و هویتی تقویت شود.

تجدید نظر در دروس و رشته ها و واحدهای تحصیلی دانشگاهها

غلامرضا خواجه سروی افزود: تجدید نظر در دروس و رشته ها و واحدهای تحصیلی دانشگاهها گامی عملی برای دانشجویانی است که زمان حضرت امام (ره) و زمان جنگ را درک نکرده اند.

خواجه سروی درباره برنامه های عملیاتی جهت تجدید نظر در رشته ها و واحدهای تحصیلی دانشگاهی به مهر گفت: پیرو وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در حوزه علوم انسانی به معاونت های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم کمک خواهیم کرد تا در زمینه دروس و رشته ها و واحدهای تحصیلی دانشگاهها تجدید نظر خوبی داشته باشیم.

رشته های علوم انسانی باید با نیازها، فرهنگ عمومی و مطابق با مسائل هویتی مان طراحی شوند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به نظر می رسد باید رشته های علوم انسانی را دست کاری کنیم یعنی مدلی از رشته های علوم انسانی متناسب با نیازهای کشور، فرهنگ عمومی کشور و مطابق با مسائل هویتی مان طراحی کنیم.

وی ادامه ایجاد رشته های بین رشته ای در حوزه های مختلف علوم به خصوص علوم انسانی را گامی موثر در تجدید نظر در رشته های و دروس دانشگاهی دانست.