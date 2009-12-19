علی عنایتی در گفتگو یا خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این در حالیست که در سال زراعی گذشته 110 هزار هکتار از محصولات کشاورزی در این استان بیمه شد.

وی بیان کرد: امسال تنها حدود 11هزار کشاورز در استان محصولات زراعی خود را بیمه کرده اند وبا توجه به وضعیت بارندگی در سطح استان، کشاورزان در برخی از شهرستانها اقدام به بیمه محصولات خود نمی کنند.

عنایتی عنوان کرد: سال گذشته 91 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت ناشی از پدیده خشکسالی و سرمازدگی به 50 هزار کشاورز در استان پرداخت شد .

وی بیان داشت: خسارت وارده به کشاورزان فقط در ازای بیمه نامه محصولات پرداخت می شود .

عنایتی تصریح کرد: با توجه به حوادث و سوانح پیش بینی نشده، کشاورزان باید در کمترین زمان ممکن محصولات خود را بیمه کنند و در غیر اینصورت هزینه هر گونه خسارتی به کشاورزان پرداخت نخواهد شد .