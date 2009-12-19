به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، "آندری نسترنکو" سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه مهمترین موانع در راه پیمان جدید کاهش تسلیحات هسته ای برطرف شده است، اعلام کرد: بزودی این توافقنامه امضا می شود.

بر این اساس، مقرر بود "دیمیتری مدودوف" و "باراک اوباما" روسای جمهور روسیه و واشنگتن روز گذشته در حاشیه نشست کپنهاگ درباره توافق جدید هسته ای گفتگو کنند.

بنا بر اعلام منابع آگاه روسی، توافقنامه جدید کاهش تسلیحات هسته ای در ماه ژانویه 2010 میان سران واشنگتن و مسکو به امضا رسیده و این پیمان جدید، جایگزین پیمان استارت می شود.

پیمان استارت-1 بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آمریکا درباره کاهش و محدود سازی سلاح تهاجمی استراتژیک در سال 1991 امضا شده بود که اعتبار آن 5 دسامبر 2009 پایان می یابد.

در سال 2002 در مسکو قراردادی الحاقی امضا شد که تعداد خرج هسته ای در دو کشور را تا 1700-2200 محدود می کند. آنها باید تا سال 2012 سلاح هسته ای استراتژیک خود را به این سطح برسانند.

رئیس جمهوری روسیه پیشتر اعلام کرده بود که مسکو و واشنگتن توافقنامه جدید خلع سلاح را در ماه دسامبر امضا می کنند.