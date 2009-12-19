شهریه 25 درصد مهدهای کودک استان تهران افزایش نمی یابد

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد شهریه مهدهای کودک افزود: شهریه مهدهای کودک سراسر کشور تا پایان مهر ماه به آنها ابلاغ شده و شهریه مهدهای کودک استان تهران نیز به دلیل تعداد زیاد مهدها در این استان طی ماه جاری به آنها اعلام و ابلاغ شده است.

در حال حاضر 14 هزار مهد کودک در کشور فعالند که 1100 مهد در استان تهران است به طوری که 25 درصد مهدهای کودک کشور فاقد ستاره، 28 درصد یک ستاره، 31 درصد 2 ستاره و 10 درصد نیز 3 ستاره هستند.

مدیر کل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: مدیران مهدهای کودک نیز مستندات خود را مبنی بر تعیین شهریه مهدهای کودک اعلام کرده اند و تا پایان آذر ماه میزان نهایی شهریه ها در مهدها نصب خواهد شد.

شهریه مهدهای کودک براساس ارائه خدمات، تعداد و تخصص پرسنل، هزینه های مصرفی و ...محاسبه می شود و براساس اعلام بهزیستی استان تهران، طبق درجه بندی مهدهای کودک استان تهران 5 درصد مهدها 3 ستاره و مابقی دو و تک ستاره هستند.

به گفته جوادی شهریه اعلام شده مهدهای کودک تا پایان مهر ماه سال 89 معتبر خواهد بود و هیچ مهد کودکی حق ندارد بیش از مبلغ اعلام شده از والدین شهریه دریافت کند.

مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه مبنای تعیین شهریه براساس قیمت تمام شده هزینه های مهد و خدمات ارائه شده آنها است، گفت: سقف شهریه ابلاغ شده به مهدهای کودک استان تهران 187 هزار تومان است.