سقوط 100 میلیون نفر به ورطه فقر در سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشر (20 دسامبر 2009 برابر با 29 آذر) همچنین گفت: روز بین المللی همبستگی بشر بر اهمیت اقدام دسته جمعی در پرداختن به چالش های جهانی و دستیابی به آرمان های توسعه جهانی تاکید دارد.

در پیام بان کی مون آمده است همبستگی با مردمی که تحت تاثیر فقر و بیداد قرار دارند، یکی از اصول زیربنایی سازمان ملل است.



وی افزود: همبستگی بر مبنای برابری، شمول و عدالت اجتماعی بر تعهدی دو جانبه بین تمامی اعضای جامعه و سراسر جامعه جهانی دلالت دارد.

دبیرکل می گوید: امسال این روز بین المللی از اهمیت افزون تری برخوردار است زیرا تخمین زده می شود به دلیل بحران مالی و اقتصادی جهانی، در 2009 احتمالاً حدود 100 میلیون نفر به ورطه فقر سقوط کرده اند.

بان کی مون در پایان پیام خود آورده است: اجازه دهید در این روز، بار دیگر بر تعهد خود نسبت به همبستگی بشر و اقدام دسته جمعی در ساختن دنیایی بهتر و امن تر تاکید کنیم.