دکتر ابراهیم شیبانی با اشاره به تولید 97 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تنها 3 درصد از داروهای مصرفی وارد کشور می ­شود.

این اظهارات شیبانی در حالی مطرح می شود که پیش از این دکتر زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران عنوان داشته بود که چهار قلم داروی متداول کشور شامل دگزامتازون، آموکسی سیلین، قرص سرماخوردگی و استامینوفن است که نرخ مجموع این چهار قلم دارو بر اساس نسخ سال 57، 257 تومان و 8 ریال بوده که الان این عدد حدود 390 تومان است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که قبل از انقلاب سهم داروهای وارداتی مصرفی در کشور 75 درصد بوده است، بر ضرورت استفاده از داروهای طبیعی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر 400 قلم داروی طبیعی و گیاهی در لیست دارویی کشور وجود دارد.

شیبانی از قرص استامینوفن کدئین به عنوان پرفروش ترین دارو در کشور نام برد و افزود: قرص آدلت کلد و آموکسی­سیلین از آنتی­بیوتیکها در رده های بعدی از پر فروش ترین داروها در کشور قرار دارند.



