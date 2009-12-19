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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

باحضور 18 تیم؛

مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی کشور در بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی کشور صبح شنبه با بازی افتتاحیه تیمهای تهران و زنجان در زمین شماره 2 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر آغاز شد

رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان بوشهر در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگار مهر در بوشهر گفت: این رقابتها که ویژه ورزشکاران CP (معلول ذهنی) است از امروز آغاز و تا چهارم دی ماه ادامه خواهد داشت.

حسن ابراهیمی افزود: مسابقات فوتبال هفت نفره با شرکت نمایندگانی از 18 استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، بوشهر، قزوین، آذربایجان غربی، زنجان، لرستان، گیلان، مازندران، اصفهان و تهران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این دوره از مسابقات به صورت شش گروه سه تیمی صبح و عصر در زمین شماره 2 و 3 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان بوشهر گفت: تیم بوشهر امروز راس ساعت 13 به مصاف رقیب خود خواهد رفت.

ابراهیمی افزود: همزمان با برگزاری این رقابتها، دوره کلاسبندی فوتبال هفت نفره به منظور آشنایی پزشکان، فیزیوتراپیست‌ها، دانشجویان رشته تربیت بدنی و مربیان فوتبال هفت نفره با مباحث مربوط به شناخت بیماری CP، نوع محدودیت‌ها و نوع کلاسبندی این ورزشکاران به صورت عملی برگزار می شود.

کد مطلب 1002771

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