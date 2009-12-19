مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی کشور در بوشهر آغاز شد

رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان بوشهر در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگار مهر در بوشهر گفت: این رقابتها که ویژه ورزشکاران CP (معلول ذهنی) است از امروز آغاز و تا چهارم دی ماه ادامه خواهد داشت.

حسن ابراهیمی افزود: مسابقات فوتبال هفت نفره با شرکت نمایندگانی از 18 استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، بوشهر، قزوین، آذربایجان غربی، زنجان، لرستان، گیلان، مازندران، اصفهان و تهران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این دوره از مسابقات به صورت شش گروه سه تیمی صبح و عصر در زمین شماره 2 و 3 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان بوشهر گفت: تیم بوشهر امروز راس ساعت 13 به مصاف رقیب خود خواهد رفت.