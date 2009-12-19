علیرضا فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از آنجائیکه پیش از آغاز دیدار سپاهان - مقاومت روی زمین چمن ورزشگاه فولادشهر را کاور پوشانده بودند، روی زمین برف نبود و ما (تیم داوری) تشخیص دادیم که شرایط برای برگزاری مسابقه مهیاست.

وی در ادامه افزود: در پایان نیمه اول برف زیادی روی زمین نشسته بود و هر لحظه شرایط آب و هوایی بدتر می شد. در نیمه دوم روی زمین برف و آب با هم مخلوط شده بود و توپ روی زمین سخت حرکت می کرد و بازیکنان برای دویدن مشکل داشتند. حتی برای من و کمکهایم نیز راه رفتن روی زمین دشوار بود. به همین خاطر تشخیص دادیم بازی در نیمه دوم برگزار نشود و تصمیم گیری در خصوص این مسابقه را به سازمان لیگ واگذار کردیم.

داور دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و مقاومت سپاسی شیراز با تاکید بر اینکه تصمیم گیری برای قطع این بازی در نیمه دوم با نظر تیم داوری بوده است، گفت: اگر بازی به خاطر شرایط جوی آغاز نمی شد، این امکان وجود داشت که تیم داوری به همراه دو تیم 24 ساعت برای برگزاری مسابقه در شهر مورد نظر بمانند اما زمانی که سوت آغاز مسابقه به صدا در می آید و بازی به هر دلیلی قطع می شود، تصمیم گیری در خصوص آن مسابقه با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خواهد بود.

فغانی در مورد دلایل عدم پذیرش گل دوم تیم مقاومت سپاسی که در دقایق پایانی نیمه اول وارد دروازه تیم سپاهان شد، گفت: ضربه خطا که زده شد، امین متوسل زاده مدافع تیم سپاهان را هل داد و من پیش از آنکه صبری دروازه را باز کند، به نشانه خطا سوت زدم و آن گل پس از سوت من به ثمر رسید.

وی در ادامه افزود: در اواسط نیمه اول در شرایط که مدافع تیم سپاهان مهاجم مقاومت را هل داد و زیر آن بازیکن را خالی کرد، به سود تیم میهمان اعلام پنالتی کردم. در آن صحنه تصمیم من درست بود و مربیان تیم مقاومت اعتراضی نداشتند اما زمانی که مهاجم‌شان خطا کرده و دیگر بازیکن‌شان پس از سوت داور گل زده بود، اعتراض می کردند و تصمیم داور را قبول نداشتند!

این داور بین المللی فوتبال ایران در خصوص دلایل اخراج داود مهابادی نیز گفت: مهابادی در دقایق پایانی نیمه اول با صدای بلند اعتراض می کرد و دو نفر روی نیمکت سعی در آرام کردن او داشتند. من زمانی که فریادهای مهابادی را شنیدم به او تذکر داده و سپس از زمین اخراجش کردم. او به شدت عصبی بود و جالب اینکه به من می گفت " چه کاره هستی و به چه حقی مرا از زمین اخراج می کنی " ظاهرا مربی مقاومت فراموش کرده است که مسئولیت 22 بازیکن حاضر در زمین و نیمکت دو تیم با داور است.