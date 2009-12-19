رضانخجوانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه سازمان هواپیمایی کشوری از ادغام شرکتهای هواپیمایی پشتیبانی می کند، اظهار داشت: ادغام شرکتهای هواپیمایی یک ایده اقتصادی است که در بسیاری از کشورهای دنیا هم اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: شرکتهای هواپیمایی برای کاهش هزینه ها از یک سو و افزایش درآمد و درنتیجه میزان سود سالیانه، همچنین افزایش بهره وری راه‌های مختلفی را در پیش می گیرند که یکی از این راه‌ها تلفیق وادغام کارهایی است که به صورت مشترک در بین شرکتهای هواپیمایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ادغام شرکتها حد اعلای این تلفیق است، تبیین کرد: این ادغام شیوه های مختلفی همچون ادغام شرکتهای کوچک در شرکتهای بزرگتر با تصمیم مالکان و سهامداران آنها به دلایل اقتصادی خودشان را دارد.

نخجوانی گفت: تشخیص و پیشنهاد ما به شرکتهای هواپیمایی به منظور کاهش هزینه‌ها، ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و داشتن هماهنگی بیشتر تلفیق این شرکتها است که این اقدام می تواند به نفع آنها باشد.

قانون گریزی برخی شرکتهای هواپیمایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص خلاهای موجود در صنعت هوانوردی کشور گفت: خلا بزرگ صنعت حمل و نقل هوایی ما قانون گریزی برخی شرکتها است.

وی از ارائه مشوقهای تشویقی در صادرکردن برخی مجوزها که در حیطه اختیار سازمان هواپیمایی است، به شرکتهای هواپیمایی که بیشتر از دیگران در حیطه قانون عمل می کنند، خبر داد.

به گزارش مهر، محمد رحمتی وزیر سابق راه و ترابری برای اولین بار چند سال قبل ایده ادغام شرکتهای هواپیمایی را با هدف جلوگیری از موازی کاری ها و افزایش توان صنعت هوایی مطرح کرده بود.

البته برخی دستگاه‌های نظارتی هم که گزارشهایی از وضعیت صنعت حمل و نقل هوایی ایران تهیه کرده بودند، به ایده ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر چراغ سبز نشان داده بودند.

در این میان برخی کارشناسان صنعت حمل ونقل هوایی نیز معتقدند نباید به هر کسی که دو فروند هواپیما دارد، مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی داده شود. این کارشناسان اعتقاد دارند به جای اینکه 30 شرکت هواپیمایی در ایران داشته باشیم که هر کدام سه فروند هواپیما داشته باشند ایده آل آن است که تنها چند شرکت هواپیمایی داشته باشیم که هر کدام 30 فروند هواپیما داشته باشند. به نظر هم می رسد در شرایط فعلی فعالیت 6 تا 7 شرکت هواپیمایی داخلی در ایران کافی باشد.