فروش واکسن آنفلوانزا در بازار سیاه با قیمتهای کاذب

محمد جواد ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: قبلا هم گفته شده که این واکسن ربطی به آنفلوانزای نوع A ندارد و شهروندان نباید با هجوم برای خریدن آن، برای این واکسن که تنها واکسن آنفلوانزای فصلی است بازار سیاه درست کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته شهروندان حق دارند نگران سلامتی خود و فرزندانشان باشند اما راه های ارزانتر و بهتری هم وجود دارد که عملکرد مطلوب تری نسبت به واکسن آنفلوانزای فصلی دارند.

ناصح در تشریح گزینه های مطلوب تر برای درمان این بیماری اظهار داشت: افراد مخصوصا گروه های آسیب پذیر بعد از مشاهده علائم آنفلوانزا- که با علایم بیماری سرماخوردگی مشترک است- در خود یا اطرافیان، در خانه بمانند و تا کسب بهبودی استراحت نمایند، در ضمن مصرف دارو نیز باید با تجویز پزشک باشد.

وی موج این بیماری را حدود دو سال دانست و ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی واکسن آنفلوانزا فصلی می توانند مراتب را به بازرسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج اطلاع دهند تا برابر قانون با متخلف برخورد شود.

جمعی از شهروندان در تماسهای جداگانه با مهر از فروش این واکسن تا سقف 15 هزار تومان خبر داده بودند.

آنفلوانزا یک عفونت ویروسی است که بینی، گلو و ریه را در گیر می کند. علائم این بیماری شامل تب، درد بدن، سردرد، خستگی، بی اشتهایی، سرفه خشک، احساس خشکی یا زخم در گلو است که به صورت ناگهانی ایجاد می شوند.

آنفلوانزا با سرماخوردگی متفاوت است و علائم شدیدتری دارد. بیشتر افراد مبتلا بدون عارضه خاصی خوب می شوند اما برخی اوقات عفونت باکتریایی هم به آن اضافه می شود مانند عفونت گوش، فونت سینوسها یا التهاب مجاری هوایی که در این صورت باید برای درمان به موقع اقدام کرد.