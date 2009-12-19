به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سریال شوق پرواز که زندگی شهید بابایی خلبان تیزپرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به تصویر خواهد کشید تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته و بیش از 600 دقیقه از آن به پایان رسیده است.

سریال شوق پرواز که از سال 70 با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای به تصویر کشیدن زندگی شهدای والامقام انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کلید خورد به دلیل ایرادات موجود در فیلمنامه مدتها متوقف شد که پس از بازنویسی فیلمنامه در سال 86 توسط فرهاد توحیدی و انتخاب مجید محیدی به عنوان مشاور هنری تغیرات بنیادی در آن صورت گرفت و مقدمات تولید آن آغاز شد.

بر این اساس با انتخاب یدالله صمدی به عنوان کارگردان جدید پیش تولید سریال از سال 88 به طور جدی آغاز شد.

آغاز مراحل فیلمبرداری بخشی از سریال برای تصویربرداری قسمتهایی از داستان که در منزل پدری شهید بابایی و قبل از اعزام شهید به آمریکا برای طی دوره خلبانی در محله ای قدیمی در قزوین اتفاق افتاده است بهانه ای شد تا با حضور در محل فیلمبرداری از پشت صحنه سریال گزارش کوتاهی تهیه کنیم.

ناصر دهقانی تهیه کننده سریال شوق پرواز در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با ارائه گزارشی از روند پیشرفت کار گفت: سریال شوق پرواز به مدت یک هزار و 100 دقیقه پیش بینی شده که از زمان کلید خوردن سریال از خرداد ماه 88 تاکنون 600 دقیقه آن فیلمبرداری شده و بیش از 60 درصد کار به پایان رسیده است.

دهقانی گفت: لوکیشنهای سریال در قزوین، تهران، اصفهان، دزفول، بوشهر،عربستان و یک کشور اروپایی فیلمبرداری شده است که بخش اروپایی آن به زودی انجام خواهد شد و امیدواریم در نیمه اول سال 89 برای پخش آماده شود.

یدالله صمدی کارگردان سریال که فیلمهای متعددی در قالب طنز، فولکلور، تاریخی و روان شناختی مانند: شهر آشوب، معجزه خنده، دمرل، دونفر و نصفی، آپارتمان شماره 13، دادشاه، دست شیطان و اتوبوس دارد و در جشنواره های متعدد به عنوان بهترین کارگردان لوح زرین دریافت کرده است و برای اولین بار در ژانر دفاع مقدس خودرا با این فیلم محک می زند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: علیرغم آنکه در زمینه دفاع مقدس کاری نکرده بودم اما پس از خواندن فیلمنامه احساس کردم که کار کلاس بالایی دارد و بعد از مطالعه زندگی شهید بابایی در چند کتاب احساس کردم باید برای ثبت آثار قهرمانان ملی مانند بابایی کاری کرد تا نسل بعدی هم با این انسانها آشنا شوند.

وی افزود: سریال بخشهای مختلفی دارد و شامل دوران کودکی، ازدواج، تحصیل، دفاع مقدس و شهادت می شود و قسمتهای طنز، اکشن و عارفانه نیز دارد که امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

صمدی از پیشرفت کار اظهار رضایت دارد و می گوید: تا اینجای کار با همکاری خوب مسئولان استانی، ارتش و خانواده شهید سریال به خوبی پیش می رود و چون بخشی از کار از تکنیکهای مدرن کامپیوتری استفاده خواهد شد و هزینه زیادی دارد امیدوارم تامین اعتبار لازم صورت گیرد.

کارگردان سریال شوق پرواز خاطر نشان کرد: صحنه های جنگی هوا به هوا، زمین به زمین و حضور شهید بابایی در جنگ صحنه های اکشنی است که بیننده را راضی خواهد کرد و با اطلاعات ارزشمندی که توسط خانواده شهید بویژه همسر شهید در اختیار ما قرار گرفته سعی شده است که در بیان زندگی بابایی کار واقع گرایانه باشد و ازغلو و بزرگنمایی دوری کرده ایم.

صمدی استفاده از بهترین بازیگران سینما و تلویزیون و دست اندرکاران سینما در این سریال را درافزایش کیفی تولید موثر خواند اظهار داشت: در مجموع 600 دقیقه از سریال فیلمبرداری شده و فکر می کنم که کار خوبی تهیه شود و روی آنتن تلویزیون برود که امیدوارم بتواند بینندگان زیادی را به خود جلب کند.

صدیقه حکمت همسر شهید بابایی هم که در مراسم فیلمبرداری صحنه هایی از این سریال حضور یافته بود، اظهار داشت: امیدواریم مسئولان برای به تصویر کشیدن زندگی بقیه شهدا به ویژه شهدای گمنام هم اقدام کنند زیرا در مقام شهادت همه در نزد خداوند جایگاه والایی دارند و هیچ تفاوتی بین شهدا نیست.

در این مراسم که مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین و جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند قسمتهایی از سکانس حضور شهید عباس بابایی در منزل پدری قبل ازعزیمت به آمریکا برای دوره خلبانی که نقش آن را شهاب حسینی ایفا می کرد کلید خورد و فیلمبرداری شد.

سریال شوق پرواز که زندگی سرلشگر خلبان عباس بابایی را به تصویر می کشد در 26 قسمت 45 دقیقه ای توسط موسسه فرهنگی شاهد تهیه می شود.

در این سریال تلویزیونی بازیگرانی چون الهام حمیدی، ستاره اسکندری، افسانه بایگان، سعید نیک ‌پور، بهمن زرین ‌پور، مهران رجبی، مینا جعفرزاده، شهاب حسینی و حسن جوهرچی و فرهاد صدیق شریف ایفای نقش می کنند.

همچنین فرهاد توحیدی، مهدی محمدنژادیان و حسین تراب‌ نژاد فیلمنامه اثر را بر پایه زندگی واقعی شهید خلبان عباس بابایی نگارش کرده اند.



از دیگر عوامل سریال می توان به اصغر نجات امینی طراح صحنه، سعید ملکان گریم، برزو نیک ‌نژاد و سعید مترصد برنامه ریز، مجید بابایی مدیر تولید، اصغرنژادیان طراح صحنه و لباس، حسن پویا مدیر فیلمبرداری این مجموعه اشاره کرد.

ناصر دهقانی و نوروز بیگی تهیه کنندگان سریال هستند ومشاور هنری فیلمنامه نیز مجید مجیدی است.



سرلشگر خلبان عباس بابایی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 15 مرداد سال 1366 به هنگام بازگشت از یک ماموریت برون ‌مرزی، هدف گلوله ضدهوایی دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نایل شد.