جواد شمقدری در حاشیه حضور در مراسم آغاز فیلمبرداری قسمتهایی از سریال شوق پرواز در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: در حال حاضر حدود 70 فیلم سینمایی در کشور تولید می شود که با برنامه ریزی انجام شده و حمایت از فیلمسازان امیدواریم این میزان به 200 فیلم در سال افزایش یابد.

وی افزود: حمایت از تولید فیلمهایی با موضوع دفاع مقدس برای ثبت ارزشهای حماسه سازان میهن اسلامی اولویت معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از تولید کنندگان این گونه فیلمها در حد توان حمایت جدی خواهیم کرد.

شمقدری استفاده از تکنیکهای کامپیوتری برای تولید صحنه های جنگی را از دیگر برنامه های این معاونت اعلام کرد و یادآور شد: با توسعه استفاده از تکنیکهای سینمایی در صددیم ضمن کاهش خطرات ناشی از کار برای بازیگران فیلمهای جنگی و اکشن به افزایش کیفیت فیلمها و نیز کاهش هزینه های تولید کمک کنیم.

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: به منظور توسعه شهرکهای سینمای دفاع مقدس و افزایش امکانات آن با وزارت دفاع وارد مذاکره شده ایم تا بخشی از تجهیزات این شهرک تامین شود و صحنه های جدیدی از جنگ به صورت ماکت نیز با کمک وزارت دفاع به شهرک سینمایی دفاع مقدس اضافه خواهد شد.

وی تجهیزات و وسعت شهرک سینمایی دفاع مقدس را مناسب ارزیابی کرد واظهار داشت: با توجه به نیاز ساخت فیلمهایی با موضوع دفاع مقدس برای ساخت شهرکهای جدید هم برنامه ریزی خواهیم کرد اما در کوتاه مدت تلاش می کنیم به تجهیزات این شهرک نیز اضافه کنیم.

شمقدری با بیان اولویتهای تولید فیلم در کشور هم گفت: معاونت سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با توجه به شرایط کشور از فیلمهایی که در زمینه دفاع مقدس، کودک، نقش آمریکا در منطقه، دخالت فرهنگی استکبار در ایران، تاریخ معاصر و مفاخر ایران تهیه شود استقبال می کند و با حمایتهای مالی و تامین تجهیزات مورد نیازبه تولید کنندگان اینگونه آثار کمک خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با تهیه وتولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی با موضوع زندگی شهدا مانند شوق پرواز بتوان ارزشهای دفاع مقدس و افکار و آرمانهای شهدا را به نسل آینده منتقل کرد.