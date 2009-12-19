19 کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی ابطال شد

غلامرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: این پروانه ها به دلیل عدم انطباق و حفظ شرایط و الزامات لازم برای تولید فرآورده های کیفی واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اجباری ابطال شده است.

وی بیان داشت: همچنین به منظور حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان 35 مورد اقامه دعوی از سوی اداره کل استاندارد استان به محاکم قضایی ارجاع شده که از این تعداد 15حکم تا کنون بر علیه واحد ها صادر و بقیه در دست بررسی هستند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از یک هزار و 776 نمونه از واحدهای تولیدی نمونه برداری شده است، افزود: همچنین طی این مدت در راستای کنترل و نظارت بر محل های عرضه مستیقیم کالا و خدمات یک هزار و 470 مورد از محصولات استان و سایر شهرستانها نمونه برداری شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 11.5 درصد از واحدهای صنفی از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اخطار دریافت کرده اند که با وجود افزایش تعدا بازرسی ها تعداد اخطارها نسبت به سال گذشته 14.5 درصد کاهش یافته است.

امینی اظهار داشت: همچنین در بخش صادرات و واردات 424 مورد نمونه برداری داری از محصولات توسط کارشناسان اداره کل در گمرکات و پایانه های مرزی انجام شده است.

وی از انجام بیش از پنج هزار و 360 آزمایش توسط آزمایشگاههای اداره کل و یک هزار و 741 آزمایش توسط آزمایشگاههای همکار خبر داد و افزود: این در حالی است که نسبت به سال گذشته در تعداد آزمایشهای انجام یافته 40 درصد افزایش وجود دارد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اعمال نظارت های بر عملکرد واحدهای تولیدی و خدماتی استان بیان داشت: در این راستا نیز 915 تیم کارشناسی برای بازرسی و بازدیدهای فنی به واحد های تولیدی اعزام شده اند.

امینی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 90پروانه کاربرد علامت استاندارد در سطح استان صادر شده است، افزود: این پروانه ها در زمینه های غذایی و کشاورزی، سردخانه، صنایع شیمیایی، نساجی و چرم، فلزی، بسته بندی سلولوزی و صنایع ساختمانی و معدنی صادر شده است.