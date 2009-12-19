عبدالرضا امینی در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات عرضه CNG از طریق کارت هوشمند سوخت در جایگاههای سراسر کشور با بیان اینکه از شنبه 28 آذر ماه طرح آزمایشی تجهیز جایگاههای CNG به سامانه هوشمند سوخت در دو جایگاه تک منظوره و دو منظوره CNG آغاز می شود، گفت: پیش بینی می کنیم در مدت حدود یک ماه نصب تجهیزات سامانه هوشمند در این جایگاهها به پایان برسد و سپس در یک دوره آزمایشی با عرضه کارتی CNG مشکلات و اشکالات این طرح آشکار و مرتفع شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت تکمیل مراحل آزمایشی، زمینه تجهیز کل جایگاههای تک منظوره و دو منظوره CNG کشور به سامانه هوشمد سوخت فراهم می شود، تبیین کرد: مشکلات و مسائل پیش روی عرضه CNG از طریق کارت هوشمند سوخت کمتر از سهمیه بندی بنزین نیست زیرا اصولا ماهیت عرضه گاز طبیعی نسبت به فرآوده های نفتی کاملا متفاوت است.

به گزارش مهر، هم اکنون متوسط مصرف CNG در جایگاههای سراسر کشور با کاهش سهمیه های بنزین خودروهای شخصی به بیش از 11 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

این در حالی است که با این ظرفیت سوخت گیری در جایگاههای فعلی از مجموع نزدیک به 1.7 میلیون خودرو تنها 1.3 میلیون خودرو گاز سوز می توانند CNG تحویل بگیرند.

از این رو، مسئولان وزارت نفت با توجه به کاهش احتمالی سهمیه های بنزین در سال آینده و پیش بینی افزایش تقاضای بیشتر برای CNG، قصد دارند که میزان عرضه CNG در جایگاههای کشور را مدیریت و سامان دهی کنند.

کارت هوشمند انرژی در راه است

به گزارش مهر، این مقام مسئول در ادامه از برنامه های دولت برای صدور کارت هوشمند انرژی برای خودروهای سبک و سنگین موجود کشور خبر داد و افزود: بر اساس سهمیه های انرژی که برای خودروها تعریف می شود، مالکان خودروهای مختلف می توانند معادل سهمیه خود از حاملهای انرژی مختلفی همچون CNG، گازوئیل، بنزین و ال پی جی استفاده کنند.

مجری سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: با صدور کارت هوشمند انرژی و اصلاح برخی از ضرایب خودروسواران کشور می توانند در صورت صلاحدید از یکی از حاملهای انرژی سبد سوخت خودروهای کشور استفاده کنند.

امینی خاطر نشان کرد: پروژه اجرایی کردن کارت هوشمند انرژی با اعمال برخی از تغییرات نرم افزاری در سامانه فعلی هوشمند قابلیت اجرایی در کشور را دارد.