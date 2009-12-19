رئیس جمهور از دانمارک به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، هواپیمای حامل رئیس جمهوری و هیئت همراه بامداد شنبه ( حدود ساعت 4 و 15 دقیقه ) در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران به زمین نشست.



دکتر احمدی نژاد روز پنجشنبه در اجلاس کپنهاگ طی سخنانی به تشریح مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوا پرداخت و پیشنهادات ایران را به سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس ارائه کرد.



دیدار با نخست وزیر یونان، دبیرکل اوپک، رییس جمهوری ترکیه و نخست وزیر سنگاپور بخش دیگری از برنامه سفر رییس جمهوری به دانمارک بود که در حاشیه این اجلاس صورت گرفت.



احمدی نژاد پنجشنبه شب نیز در جمع ایرانیان مقیم دانمارک و بخشی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی و کارکنان جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت ایران سخنرانی و در ضیافت شام آنان شرکت کرد.



رئیس جمهور صبح روز جمعه با گروه های اسلامی مستقر در دانمارک دیدار داشت و سپس در ساختمان محل برگزاری اجلاس تغییرات آب و هوا حضور یافت تا به سئوالات خبرنگاران حاضر در این اجلاس پاسخ گوید.



دیدار و گفتگو با مدیران و سردبیران رسانه های دانمارکی و گفت وگو با خبرگزاری فرانسه بخش دیگری از برنامه های رئیس جمهور در این سفر 2 روزه بود.



"منوچهر متکی "وزیر امور خارجه ، "سید مجتبی ثمره هاشمی : دستیار ارشد و "اسفندیار رحیم مشایی" رئیس دفتر رئیس جمهور، احمدی نژاد را در این سفر همراهی کردند.



" محمدرضا تابش"،" عباس رجایی" و "عسکر جلالیان" 3 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از همراهان رئیس جمهور در این سفر بودند.