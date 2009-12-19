استقلال رای سیستم قضائی انگلیس در بوته آزمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با اشاره به بیانیه اعتراض آمیزی که خطاب به دولت انگلیس تهیه شد و به امضای بیش از 40 نماینده کنیست رژیم اسرائیل رسید، تاکید می کند: این اقدام در راستای قلدرمآبی هایی است که محافل اسرائیلی علیه انگلیس و سیستم قضائی آن به راه انداختند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان موضوع جالب توجه آن است که این اقدام رژیم اسرائیل بیش از حد تصورمان نتیجه بخش بود به گونه ای که گوردون براون نخست وزیرانگلیس در تماس تلفنی با زیپی لیونی از وی عذرخواهی کرد و به وی و کابینه اسرائیل قول داد که سیستم قضائی انگلیس را تعدیل نمایند و درعین حال از لیونی برای سفر به انگلیس در هر زمان ممکن دعوت به عمل آورد.

روزنامه القدس العربی درادامه با ابراز تعجب از تسلیم انگلیس در برابر قلدمآبی های رژیم اسرائیل و تعهد لندن به اصلاح قوانین این کشور تاکید کرد: سیستم قضائی انگیس که در استقلال رای خوب بود این بار در معرض آزمایش قرار دارد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان که در لندن به چاپ می رسد، تهدید رژیم اسرائیل به تحریم کالاهای انگلیسی یا کنار گذاشتن انگلیس از روند صلح تهدیدی توخالی وبی ارزش است چرا که رژیم اسرائیل بزرگترین طرفی است که از بازارهای انگلیس سود می برد و حجم مناسبات تجاری اش با انگلیس به نفع این رژیم است.

اما تهدید رژیم اسرائیل به کنار گذاردن انگلیس از روند صلح نیز به نفع تل آویو نیست چرا که درحال حاضر بعد از آنکه دولت کنونی اسرائیل با اصرار به روند شهرک سازی ادامه می دهد؛ اصلا روند صلحی وجود ندارد و این علاوه بر آن است که حضور انگلیس در روند صلح همیشه به نفع اسرائیل بوده چرا که سران انگلیسی همیشه طرف های عربی و فلسطینی را برای اعطای امتیازات به رژیم اسرائیل تحت فشار قرار می دهند.

در پایان روزنامه القدس العربی از تسلیم انگلیس دربرابر تهدیدات و قلدرمآبی های رژیم صهیونیستی ابراز تاسف کرد و از همه گروه های فعال حامی عدالت و قانون در انگلیس می خواهد تا مانع آن شوند که دولت براون دست به تغییر قوانین بزنند و همچنین بر قرار گرفتن جنایتکاران جنگی اسرائیلی در برابر دادگاه انگلیسی تاکید کنند.