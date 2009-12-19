رونمایی از اولین مینی لودر چند منظوره کشور و بانک اطلاعات مخترعین خراسان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شامگاه جمعه طی بازدید استاندار خراسان رضوی به همراه معاون وزیر علوم، تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعی از پژوهشگران از افتتاحیه سومین نمایشگاه پژوهش و فناوری، اولین لودر چند منظوره ساخت ایران توسط استاندار خراسان رضوی رونمایی شد.

مدیرکل صنایع و معادن خراسان رضوی در این مراسم درباره این دستگاه گفت: این مینی لودر برای اولین بار در کشور توسط بخش خصوصی ساخته شد و این ماشین جهت استفاده در خدمات شهری بکار برده خواهد شد.

حسین احمدی سلیمانی افزود: این مینی لودر با سیستم حرکتی هیدرولیک و موتور دیزل قدرتمند جهت کاربردهای مختلف خدمات شهری ساخته شده است.

وی تصریح کرد: هدف از ساخت این دستگاه با نصب انواع دستگاه های جانبی اعم از برفخور، برف روب، برس، باگت، چنگک و غیره با ابعاد و اندازه کوچک است که قابلیت مانور در مسیرهای شهری را داشته باشد.

احمدی در ادامه گفت: با قدرت زیاد موتور دیزل، این مینی لودر توانایی لازم جهت ادوات جانبی با کارآیی مطلوب را تامین می کند.

مدیرکل صنایع و معادن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سیستم محرکه این ماشین برای هر چهار چرخ و کلیه ادوات جانبی هیدرولیک بوده که خود انعطاف پذیری بالایی را برای کاربردهای مختلف به دستگاه داده است.

احمدی سلیمانی در پایان با اشاره به مشخصات این مینی لودر، اظهار داشت: طول این مینی لودر 3.9 متر، عرض 1.55 متر، ارتفاع بدون ادوات 2.3 متر، سیستم محرک دارای چهار چرخ هیدرولیک، حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت و حجم مخزن هیدرولیک آن 50 لیتر است.

همچنین از بانک اطلاعات مخترعین و اختراعات خراسان رونمایی شد.

مسئول پارک علم و فناوری خراسان رضوی در این خصوص گفت: همزمان با افتتاحیه نمایشگاه پژوهش و فناوری ها از کتاب مخترعان استان خراسان بزرگ رونمایی شد.

حسن علم الهدی بیان داشت: طی سه ماه گذشته و با پیگیری از طریق روزنامه های رسمی کشور آثار کلیه مخترعان خراسان و اختراعاتی که طی 20 سال گذشته به ثبت رسیده بود مورد شناسایی قرار گرفت و تا شهریور ماه 88، هزار و 27 مخترع اطلاعات خود را به ستاد خبری بانک اطلاعات مخترعین ارسال کردند.

وی افزود: این کتاب در 22 بهمن سال جاری به چاپ خواهد رسید.