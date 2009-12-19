"لالایی برای دختر مرده" بار دیگر سر داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است توسط نشر افق تجدید چاپ شد.

چاپ نخست این کتاب 155 صفحه‌ای که در چهارمین دوره جایزه کتاب برتر به عنوان کتاب برگزیده اعلام شد سال گذشته انتشار یافته بود.

رمان با 4 راوی من، مینا، زهره و میرزاجعفرخان منشی‌باشی روایت می‌شود. راوی "من" که فصل اول و آخر کتاب را روایت می‌کند استاد دانشگاهی است به نام آقای ناصری که برای ارائه ‌مقاله‌ای به مجله ‌دانشگاه ‌به دنبال ماجرای فروخته شدن دختران قوچان می‌رود و کم‌کم کنجکاو می‌شود تا ماجرا را تا به آخر دنبال کند و اسناد تاریخی مربوط را در یک کتابخانه در عشق‌آباد می‌یابد که حاوی گزارش میرزاجعفرخان منشی‌باشی است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: وقتی زهره، یکی از دخترهای کلاس دوم دبیرستان آنچه را که می‌دید برای دیگران شرح داد هیچکس حرفش را باور نکرد. زهره این حرف را اولین‌بار به نزدیکترین دوستش مینا گفت و بالاخره خبر در تمام شهرک پیچید. زهره می‌گفت دختری را می‌شناسد که موهای خاکستری دارد، دستهایش از آرنج به پایین سوخته و از همه مهمتر صد سال پیش مرده است!"