نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از این تعداد راننده بیش از سه هزار و 965 نفر در سال 87 به تعداد رانندگان استان اضافه شده اند.

وی یادآور شد: در هشت ماه نخست سال جاری بیش از یک هزار و 598 کارت هوشمند برای رانندگان استان صادر شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اجرای طرح سلامت جسمی و روحی رانندگان در استان، خاطرنشان کرد: رانندگان باید قبل از ورود به بخش حمل و نقل استان مراحل این طرح را بگذرانند.

حیدری با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح از سال 85 با هماهنگی وزارتخانه مراکزی در این زمینه در استان تاسیس شده است، بیان داشت: در این مراکز تستهایی مانند بینایی سنجی، شنوایی سنجی، مواد مخدر و... از رانندگان گرفته می شود.

وی با اشاره به میزان تحصیلات رانندگان استان لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر 116 نفر از رانندگان استان دارای مدرک لیسانس و همچنین تعداد دو نفر مدرک کارشناسی ارشد و سه هزار و 232 نفر دارای مدرک دیپلم هستند.

این مسئول یادآور شد: همچنین تعداد پنج هزار و 314 نفر از رانندگان استان دارای مدرک سیکل، تعداد 866 نفر دارای مدرک ابتدایی و بقیه بی سواد هستند.

حیدری با اشاره به میانگین سنی رانندگان در استان لرستان ضمن تاکید بر اینکه عمده رانندگان لرستانی جوان هستند، خاطرنشان کرد: بیش از پنج هزار و 910 نفر از رانندگان استان دارای میانگین سنی 30 تا 39 سال هستند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از دو هزار و 200 نفر نیز از رانندگان فعال در این استان دارای میانگین سنی 25 تا 29 سال هستند.