چند روستای خوزستان در محاصره سیل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بارندگی در شهرستان اهواز علاوه بر آبگرفتگی باعث جاری شدن سیلات در روستاهایی از این شهر شده و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی و باوی شهر اهواز در محاصره سیل قرار گرفته اند.

در شهرستان رامهرمز نیز بیش از 10 روستا از جمله روستاهای شاه ابوالقاسم و بن رشید از دهستان سلطان آباد، رستم آباد، امام جعفر صادق (ع)، خانکشته نیز بر اثر بارش شدید باران همراه با وزش باد در محاصره سیل قرار گرفته و ارتباط آنها قطع شده است.



در شهرستان رامشیر بارندگی چند روز اخیر خسارتهای زیادی به اماکن مسکونی و تجاری این شهرستان وارد کرده ضمن اینکه ارتباط بسیاری از روستاهای شهرستان رامشیر نیز قطع شده است.

در شهرستان باغملک نیز بر اثر این بارندگی رودخانه اعلا در این شهرستان طغیان کرده و سیلاب وارد تعدادی از روستاها شده که خسارات سنگینی به اسباب و اثاثیه مردم، دام و جایگاه دامی و اراضی کشاورزی باغملک وارد کرده است.



ستاد بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان در حال بررسی میزان دقیق خسارات وارده ناشی از بارندگی های چند روز گذشته است.

ضمن اینکه به اکثر راه های ارتباطی محدوده شهرهای امیدیه، رامهرمز، رامشیر و اهواز خسارتهایی وارد شده و در مقاطعی حتی ارتباط آنها قطع شد که با تلاش اداره کل راه و ترابری مشکل آنها برطرف شد.

بارش باران در استان خوزستان هم اینک به صورت پراکنده ادامه دارد.