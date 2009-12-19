خراسان رضوی می تواند قطب پژوهش کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، لطف الله فروزنده دهکردی جمعه شب در حاشیه افتتاحیه سومین نمایشگاه پژوهش خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: با وجود قرار گرفتن بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و بسترهای فرهنگی مناسبی که در استان وجود دارد توجه به علوم انسانی، می تواند در طرح های پژوهشی استان جایگاه ویژه ای داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: برپایی سومین نمایشگاه پژوهش و فناوری، حرکت بی نظیری در سطح کشور بود که باید الگوی دیگر استانها در زمینه ارائه فعالیتها و عملکردها قرار بگیرد.

وی در خصوص کیفیت نمایشگاه افزود: خلاقیتهای بسیار فراوانی در این نمایشگاه وجود داشت و به ویژه در زمینه اصلاح الگوی مصرف طرح های جالبی ارائه شده بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: هماهنگ کردن نظام آموزش و پرورش در جهت رشد پژوهشگر از مهمترین سیاستهایی است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: آنچه در یک کشور بستر رشد و شکوفایی را فراهم می کند نهادینه شدن امر پژوهش و تحقیق است و اصولاً یک گفتمان و جریان چنانچه بخواهد به مرحله عمل درآید می بایست تبدیل به اسناد بالادستی شود که خوشبختانه ایران در این راستا سند چشم انداز 20 ساله را تهیه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سند چشم انداز یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت بود و به واسطه آن بسیاری از چالشهای نظام توسط این سند حل و فصل و هماهنگ خواهد شد.

فروزنده دهکردی تاکید کرد: مراحل تدوین و تصویب سند چشم انداز به اتمام رسیده است و پس از تأیید مقام معظم رهبری به مرحله اجرا خواهد رسید که با اجرای این سند نقاط ضعف و قوت نظام نمایان می شود.

وی در ادامه عدم تناسب شاخص ها و استراتژی را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت: سند چشم انداز با در نظر گرفتن شاخص ها، ساختار مؤثر اجرایی و استراتژی لازم را پیش بینی خواهد کرد.