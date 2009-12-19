به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،

مهدی ثقفی مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی با بیان این مطلب گفت : برنامه شرکت المهدی طی 8 ماهه امسال، تولید 75 هزار تن شمش آلومینیوم با عیار 7/99 درصد بوده است که توانسته‌ایم حدود 76 هزار تن آلومینیوم تولید کنیم و در واقع، یک درصد از برنامه تولید جلو بوده‌ایم.

وی افزود : در صورت پیش رفتن به همین روال، تا پایان سال به برنامه 110 هزار تن تولید سالانه دست خواهیم یافت. این در حالی است که در سال گذشته، حدود 105 هزار تن آلومینیوم تولید کردیم.

ثقفی در ادامه تصریح کرد : حمایت دولت و مسئولان موجب شد تا واحدهای تولید آلومینیوم در برابر بحران جهانی از خود ایستادگی نشان دهند و همچون برخی شرکت‌های صنعتی خارجی با مشکل تعطیلی مواجه نشوند.مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی با اشاره به این که در حال حاضر، مشکل فروش محصول نداریم گفت : هر آنچه در مجتمع المهدی تولید می‌شود به‌طور روزانه به فروش می‌رسد.

ثقفی درباره میزان صادرات آلومینیوم این مجتمع اظهار داشت : براساس پیشنهاد ارائه شده در بودجه سال 88 به ایمیدرو، توسط شرکت المهدی و تصویب آن از سوی این سازمان و همچنین معاونت راهبردی ریاست ‌جمهوری، 70 درصد تولیدات برای صادرات(به دلیل نزدیکی به ساحل) و 30 درصد دیگر برای فروش داخل در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: در 8 ماهه اخیر، نسبت صادرات و عرضه داخلی، 72 درصد به 28 درصد بوده است؛ به این معنا که ما نزدیک به برنامه عمل کرده‌ایم.