موضوع واگذاری مدارس به حوزه علمیه منتفی شد/ اصلاح تفاهم نامه با حوزه

حجت الاسلام علی ذوعلم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در واقع استمداد از حوزه علمیه در اداره مدارس به منظور توسعه مدارس وابسته به نهادهای غیردولتی بوده و قرار نیست که مالکیت مدرسه ای به حوزه علمیه واگذار شود.

این در حالی است که پیش از این حجت الاسلام ذوعلم در نشست خبری از واگذاری مدارس به حوزه علمیه خبر داده بود.

همچنین در تفاهم نامه ای که سال گذشته به امضای وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه رسیده است عنوان" واگذاری" در چندین پارگراف مکرراً قید شده است.

مدیر همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش، مدارس غیردولتی را مصداق مدارس وابسته دانست و گفت: اما تفاوت این دو با یکدیگر در این است که در مدارس غیردولتی، شخص حقیقی امور را بر عهده می گیرد اما در مدارس وابسته اشخاص حقوقی اداره مدرسه را بر عهده می گیرند.

حوزه علمیه هرچه سریعتر اداره مدارس را بر عهده گیرند

حجت الاسلام ذوعلم ادامه داد: باید زمینه های لازم را برای سایر نهادهای دیگر نیز فراهم آوریم تا بتوانند در چارچوبی نظام مند در اداره مدارس به آموزش و پرورش کمک کنند.

حجت الاسلام ذوعلم افزود: ما خواهان این هستیم که حوزه علمیه هر چه سریعتر به تفاهمنامه امضا شده عمل کند و اداره مدارس را بر عهده گیرد.

تا پیش از این نیز سخنان متناقضی از سوی معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارتخانه و حجت الاسلام ذو علم دبیر همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش درباره واگذاری مدارس به حوزه علمیه مطرح شده بود به گونه ای که فرشاد ابراهیم پور اساس واگذاری مدارس را تکذیب و تنها در حد اداره امور عنوان کرده بود اما ذوعلم از واگذاری کامل مدارس خبر داده بود.