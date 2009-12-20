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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

میرباقری در گفتگو با مهر:

بازتعریف شبکه‌های تلویزیون برای بر هم زدن هویت آنها نیست

بازتعریف شبکه‌های تلویزیون برای بر هم زدن هویت آنها نیست

معاون سیما هدف از بازتعریف شبکه‌های تلویزیون را نه بر هم زدن ماموریت و هویت آنها، بلکه هماهنگ کردن رسانه بر اساس مطالبات جدید جامعه و مخاطبان ذکر کرد.

مرتضی میرباقری درباره تصمیم اخیر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت صدا و سیما برای بازتعریف ماموریت‌ شبکه‌ها به خبرنگار مهر گفت: پارسال در زمان آقای صوفی معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت ماموریت‌های اصلی شبکه‌های تلویزیون مشخص و تعریف شد. همچنین هویت هر شبکه را برای پرداختن به مسائل اجتماعی، کودک، انقلاب و... در جلساتی با مدیران تعیین کردیم.

وی در ادامه افزود: رسانه باید همیشه پویایی لازم را داشته باشد و همانطور که در حکم مقام معظم رهبری در تمدید دوره مدیریت آقای ضرغامی اشاره شده باید به مطالبات فوری و جدی که پیش می‌آید، رسیدگی شود. رسانه همیشه باید این آمادگی و انعطاف را داشته باشد تا مطالبات جدید خود را هماهنگ کند.

معاون سیما خاطرنشان ساخت: بازتعریف شبکه‌ها به این معنا نیست که هویت شبکه‌ها را به هم بزنیم، چرا که ماموریت هر شبکه مشخص است. منظور در اینجا بازنگری روی سیاست‌ها با توجه به مطالبات جدید است.

کد مطلب 1002817

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