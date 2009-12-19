به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارین تایمز، پنتاگون اعلام کرد که نظامیان اعزامی به عراق و افغانستان از حادثه 11 سپتامبر 2001 تاکنون تقریبا 3.3 میلیون نفر بار در این دو کشور مستقر شدند.

این در حالی است که ارتش آمریکا در گزارشی اعلام کرد: از زمان آغاز جنگ عراق و افغانستان بیش از یک میلیون نظامی به این دو کشور اعزام شدند که حدود 352 هزار و 700 نفر از این نظامیان بیش از یک بار در عراق و افغانستان مستقر شدند.

همچنین از آغاز جنگ عراق و افغانستان بیش از 367 هزار و 900 نفر از اعضای نیروی دریایی به این دو کشور اعزام شدند که حدود 147 هزار و 200 نفر از این نظامیان بیش از یک بار درعراق و افغانستان مستقر شدند.

در همین حال از آغاز جنگ عراق و افغانستان بیش از 251 هزار و 800 تفنگدار دریایی آمریکایی به این دو کشور اعزام شدند که حدود 106 هزار و 400 نفر از این نظامیان بیش از یک بار درعراق و افغانستان مستقر شدند.

همچنین از آغاز جنگ عراق و افغانستان بیش از 389 هزار و 900 سرباز نیروی هوایی به این دو کشور اعزام شدند که حدود 185 هزار و 500 نفر از این نظامیان بیش از یک بار درعراق و افغانستان مستقر شدند.