به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، صدرالدین قپانچی امام جمعه نجف در خطبه های نماز جمعه نسبت به بازگشت بعثی ها به حکومت از طریق انتخابات پارلمانی عراق هشدار داد و اعلام کرد که این طرح ها و انقلاب مخملی با حمایت کشورهای عربی صورت می گیرد.

وی همچنین از احزاب دینی، ملی و پارلمانی عراق خواست که برای پشت سر گذاشتن بحران امنیتی در کشور با یکدیگر متحد باشند و موضع شجاعانه ای اتخاذ کنند.

شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی و خطیب جمعه کربلا نیز به خطرات اهداف تروریستی به ویژه در آستانه عاشورا و اربعین حسینی که به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق نزدیک است، هشدار داد.

وی در ادامه گفت که در ورای این اقدامات تروریستی اهداف طائفه ای و سیاسی وجود دارد.

خاطرنشان می شود بغداد طی ماه های اخیر شاهد انفجارهای خونین بوده است که طی آن صدها عراقی کشته و زخمی شده اند.