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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۱

شهردار تبریز خبر داد:

اختصاص هزار میلیارد ریال اعتبار از صندوق ذخیره ارزی به مترو تبریز

اختصاص هزار میلیارد ریال اعتبار از صندوق ذخیره ارزی به مترو تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز از اختصاص هزار میلیارد ریال اعتبار سهم پروژه مترو تبریز از صندوق ذخیره ارزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین صبح شنبه در بازدید از پروژه های متروی تبریز گفت: دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به پروژه های مترو کلانشهرهای کشور از سوی مجلس تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: 700 میلیون دلار معادل هفت هزار میلیارد ریال از این اعتبارات به روند احداث و تجهیز پروژه های مترو هفت کلان شهر دارای پروژه های مصوب مترو تخصیص یافته است.

شهردار تبریز تصریح کرد: از مبلغ یادشده نیز سهم شهرداری کلانشهر تبریز و مترو این شهر هزار میلیارد ریال تعیین شد که امیدواریم این اعتبارات به زودی تخصیص یابد.

شهردار تبریز، با اشاره به بودجه هزار و 200 میلیارد ریالی قبلی مصوب دولت برای تکمیل خط اول و آغاز مراحل اجرایی خط دوم مترو تبریز ابراز امیدواری کرد: با جذب این اعتبارات و اعتبارات هزار میلیارد ریالی صندوق ذخیره ارزی که در مجموع اعتباری بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد ریال را شامل خواهد شد، روند اجرای این پروژه ها و خرید دستگاه تی بی ام (TBM) خط دوم تسریع شود.

نوین همچنین با اشاره به وعده وزیر کشور در سفر اخیر هیئت دولت به تبریز مبنی بر خرید و تحویل 20 دستگاه واگن برای مترو تبریز گفت: امیدواریم با تحقق خرید و تحویل این واگن ها تا پایان سال 89 امکان راه اندازی فاز اول مترو تبریز و استفاده شهروندان از این پروژه فراهم شود.

کد مطلب 1002825

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