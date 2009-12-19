اختصاص هزار میلیارد ریال اعتبار از صندوق ذخیره ارزی به مترو تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین صبح شنبه در بازدید از پروژه های متروی تبریز گفت: دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به پروژه های مترو کلانشهرهای کشور از سوی مجلس تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: 700 میلیون دلار معادل هفت هزار میلیارد ریال از این اعتبارات به روند احداث و تجهیز پروژه های مترو هفت کلان شهر دارای پروژه های مصوب مترو تخصیص یافته است.

شهردار تبریز تصریح کرد: از مبلغ یادشده نیز سهم شهرداری کلانشهر تبریز و مترو این شهر هزار میلیارد ریال تعیین شد که امیدواریم این اعتبارات به زودی تخصیص یابد.

شهردار تبریز، با اشاره به بودجه هزار و 200 میلیارد ریالی قبلی مصوب دولت برای تکمیل خط اول و آغاز مراحل اجرایی خط دوم مترو تبریز ابراز امیدواری کرد: با جذب این اعتبارات و اعتبارات هزار میلیارد ریالی صندوق ذخیره ارزی که در مجموع اعتباری بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد ریال را شامل خواهد شد، روند اجرای این پروژه ها و خرید دستگاه تی بی ام ( TBM ) خط دوم تسریع شود.

نوین همچنین با اشاره به وعده وزیر کشور در سفر اخیر هیئت دولت به تبریز مبنی بر خرید و تحویل 20 دستگاه واگن برای مترو تبریز گفت: امیدواریم با تحقق خرید و تحویل این واگن ها تا پایان سال 89 امکان راه اندازی فاز اول مترو تبریز و استفاده شهروندان از این پروژه فراهم شود.