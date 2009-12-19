ادامه تجاوزات صهیونیستی بعداز 6 دهه از اعلام روز جهانی حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "البعث" سوریه در مطلبی با عنوان" اقدامات نژاد پرستانه رژیم اسرائیل و ادامه تجاوزات مستمر این رژیم به حقوق بشر" می نویسد: با وجود گذشت شصت ویک سال از صدور بیانیه جهانی در خصوص حقوق بشر که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 قرائت شد، اما همچنان بندهای این بیانیه مورد تجاوز قرار می گیرد و انواع نژاد پرستی و ظلم ضد بشریت درحال وقوع است.

تجاوز به بیانیه حقوق بشر تاکنون بیشتراز سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین و درسرزمین های اشغالی در حال وقوع است که از قبیل آن می توان به اخراج ساکنان آن و کشتار و ویرانی اشاره کرد. این درحالی است که از زمان تاسیس رژیم تا به امروز دولت های پی درپی رژیم صهیونیستی که بر سرکار آمدند سیاست نژاد پرستی را علیه فلسطینیان عرب در سرزمین اشغالی 1948 به اجرا درآوردند. این دولت ها سرزمین های فلسطینیان را مصادره کرده و بر روی آن شهرک هایی بنا نهادند و قوانینی نژاد پرستانه علیه فلسطینیان 1948 وضع کردند که تا به امروز شهروندان عرب سرزمین های اشغالی مورد ظلم وستم ومحاصره قرار می گیرند و قتل و عام می شوند.

درادامه این جنایت هایی که در مقابل دیدگان جهانیان درحال وقوع است؛ دولت های صهیونیستی حق بازگشت آوارگان فلسطینی را به سرزمینشان در راستای اجرای قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد رد می کنند که این خود بزرگترین تجاوز به بندهای بیانیه حقوق بشر به شمار می رود که بر حق هر شهروندی به زندگی در کشورش با آرامش و اطمینان و صلح تاکید دارد.

"ابراهیم بسیونی" نویسنده عرب زبان این مقاله درپایان با اشاره به این موضوع که تجاوزات دولت های صهیونیستی علیه حقوق بشر که تاکنون متوقف نشده است؛ قابل شمارش نیست و همه اینها بیانگر نژاد پرست و تروریسم بودن دولت های صهیونیستی است، تاکید می کند: این مسئله نیازمند آن است که جامعه بین الملل یعنی سازمان ملل متحد و دیگر موسسات و نهادهای بین المللی دولت کنونی صهیونیست را که غرق درنژاد پرستی است برای احترام گذاردن به قوانین بین المللی حقوق بشر درسرزمین های عربی اشغالی و به ویژه درسرزمین های فلسطینی تحت فشارقرار دهند.