احداث انبار پنج هزار تنی محصولات کشاورزی در سراب

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، علی محمد فام صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این انبار در زمینی به مساحت 13 هزار مترمربع و با هزینه‌ای نزدیک به 20 میلیارد ریال ساخته شده است.

وی افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان همچنین با توجه به رسالت این سازمان در حمایت از روستاییان اقدام به ساخت انبار سرد در این شهرستان شده است.

محمد فام خاطرنشان کرد: با توجه به سردسیر بودن منطقه سراب همچنین تولید انبوه سیب‌ زمینی در مناطق بستان‌آباد و سراب تولیدکنندگان این محصول با مشکل نگهداری سیب ‌زمینی مواجه هستند که در این راستا وجود انبار سرد مخصوص سیب‌زمینی می‌تواند اهمیت فوق ‌العاده‌ای برای تولیدکنندگان این منطقه باشد.

وی بیان کرد: کشاورزان این منطقه معمولا برای نگهداری سیب زمینی از انبارهای خانه‌ای استفاده می ‌کنند که سردی بیش از حد هوا و استاندارد نبودن مکان نگهداری موجب یخ ‌زدگی و پوسیدگی محصولات آنها می‌شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی تشریح کرد: ظرفیت این انبار سرد پنج هزار تن بوده و دارای 12 سلول است که 10 سلول آن به نگهداری سیب زمینی اختصاص یافته است.

وی همچنین از ایجاد فروشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با مشارکت و حمایت تعاون روستایی در استان خبر داد و گفت: به دلیل ماهیت تولید و عرضه امسال برای نخستین بار در راستای حذف واسطه اقدام به ایجاد نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در مراکز تعاون روستایی کرده ‌ایم.

محمدفام هدف از ایجاد این نمایشگاه را کاهش قیمتها، تضمین فروش محصولات کشاورزان همچنین حمایت از مصرف‌ کنندگان عنوان کرد.

مدیرسازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی میزان خرید تضمینی جو در استان را 12 هزار و 600 تن در سال ‌جاری بیان کرد.