محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره مطالبات معوق بانکی و وصول آنها توسط سیستم بانکی گفت: بر اساس مصوبه دولت در مورد وصول مطالبات معوق که شامل تمام بخشهای اقتصادی می شود، کلیه مشتریان بدحساب بانکی از خدمات بانکی محروم می شوند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با اشاره به اینکه نظام بانکی از تمام ابزارهای قانونی خود برای وصول مطالبات معوق استفاده می کند، بر نظارت دستگاه‌های ناظر بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی توسط مشتریان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برای وصول مطالبات معوق ابزارهای تنبیهی و تشویقی هر دو به کار گرفته می شود، از پرداخت تسهیلات جدید به مشتریانی که معوقات خود را پرداخت کنند، خبرداد و بیان کرد: بر این اساس، این افراد می توانند بخشی از معوقات خود را پرداخت، بخشی را نیز تقسیط و وثایق بانکی خود را مستحکم تر کنند.

خاوری مصوبه دولت در مورد مشتریان بدحساب را کارآمد دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه این مشتریان بانکی از سایر خدمات اجتماعی نیز محروم می شوند.

تسهیلات صادراتی

وی در مورد پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان گفت: گرچه دولت رقم یک میلیارد دلار برای بخش صادرات در نظر گرفته است و بانکها نیز از منابع خود تسهیلاتی را به صادرات اختصاص می دهند، اما منابع مذکور کافی نیست.

خاوری با اشاره به موضوع اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی گفت: گرچه بانکها در نظر دارند که از مشتریان خوش حساب بانکی وثیقه و تضمینی برای پرداخت تسهیلات اخذ نکنند، اما با توجه به اینکه اعطای تسهیلات متضمن ریسک، عدم بازگشت و تبدیل آن به معوقات است، این کار صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی نیز بر اخذ وثایق از سوی نظام بانکی در بحث پرداخت تسهیلات تاکید دارند و با توجه به اینکه بانکها امانت دار مردم هستند، باید نظرات دستگاه‌های ناظر را نیز مد نظر قرار دهند.