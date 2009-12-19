به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی نژاد نوری شامگاه جمعه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی در جمع مخترعین، اساتید و پژوهشگران افزود: امروز هیچ بهانه ای برای دور بودن از پژوهش و تولید علم و فناوری وجود ندارد و پژوهش و فناوری از نیازهای اصلی کشور محسوب می شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون کشور توانسته است موفقیتهای بسیار خوبی را در زمینه های علمی - پژوهشی از جمله بحث هسته ای، ماهواره امید، شبیه سازی، سلولهای بنیادی و غیره بدست آورد.

نژاد نوری تصریح کرد: ایران در حال حاضر موفقیتها و دستاردهای بسیار خوبی را در زمینه نانو داشته و امروز جزو 15 کشور اول دنیا در توسعه دستاردهای فناوری نانو به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به چشم انداز 20 ساله و تحقق آن، ابتدا باید تصویرسازی صورت گیرد و سپس حرکت به سمت قله های پیشرفت و توسعه آغاز شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: ایران در سالهای اخیر با تمام فشارهایی که از ناحیه دیگر کشورها وجود دارد موفق به تامین 96 درصد داروها بوده و این واقعیتی است که ما بسیاری از زیرساختهای پیشرفته دنیا را در اختیار داریم و قصد کشور از حرکت در رشد علم و فناوری رسیدن به قله فناری خاورمیانه در سال 1404 است.

وی افزود: مصوبات بسیار خوبی در جهت توسعه پژوهش در حال تصویب است که با تمام دقت روی آنها کار شده و برنامه ریزی های لازم نیز صورت گرفته که از آن جمله می توان به لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان با اختصاص صندوقی با مبلغ سه میلیارد تومان و مالکیت فکری برای تحولی عظیم در کشور، دانشگاه ها و سایر نهادهای فعال جامعه، اشاره داشت.

نژاد نوری تصریح کرد: تفکر یک پژوهشگر برای اینکه ابتدای کار فکر کند نداشتن سرمایه مانع شروع کار می شود اشتباه است و در قانونهای جدیدی که به زودی وارد مجلس خواهد شد، طرح حمایت با بودجه مناسب تصویب و با این کار و با استقبال پژوهشگران چرخهای کشور به حرکت در خواهد آمد.