پرداخت 300 میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از کشاورزی آذربایجان شرقی

بشیر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه این تسهیلات در جهت حمایت از زیر بخش های مختلف کشاورزی پرداخت می شود، افزود: این صندوق همچنین با اخذ وام از صندوق مادر تخصصی با کارمزد چهار درصد و پرداخت دوباره آن به زیر مجموعه خود باکارمزد پنج درصد نیاز نقدینگی سهامداران را برطرف کرده است.

وی با اشاره به جایگاه مثبت این صندوق در بین بهره برداران زیربخشهای مختلف کشاورزی استان گفت: هم اکنون 117 تشکل سهامدار در این صندوق عضویت دارند.

جعفری افزود: با رغبت بهره برداران برای همکاری با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سرمایه اولیه این صندوق هم اکنون به بیش از 30 میلیارد ریال رسیده و با برنامه ریزی های انجام گرفته، توسعه زیربخشهای دامی، زراعی و باغی با حمایت مستقیم از تشکلها و بخش خصوصی فعال در این زمینه ها، دورنمای روشنی از کشاورزی منطقه شمالغرب کشور را ترسیم کند.

وی گفت: در راستای کاهش تصدی گری طبق اصل 44 قانون اساسی و بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات هئیت وزیران مبنی بر تشکیل صندوقهای غیر دولتی، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان تشکیل یافته و در تامین نهاده های دامی، کودشیمیایی و سموم دفع آفات تاکنون، بیش از 220 میلیارد ریال به صورت نقدینگی و در حدود 70 میلیارد ریال نیز به صورت تسهیلات به سهامداران صندوق پرداخت کرده است.

جعفری حمایت از اتحادیه های دامداران، اتحادیه صنعت دامپروری، اتحادیه ها و تعاونی های زیربخش امور دام، اتحادیه تعاونی های عشایری، اتحادیه تعاونی های مرغداران، تعاونی های تولید روستایی، تعاونی های مکانیزاسیون و درکنار آن حمایت از توسعه کشت باغات، صنایع تکمیلی و تبدیلی، اتحادیه زنبورداران را از مهمترین برنامه های اجرایی این صندوق بیان کرد.