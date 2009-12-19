تزریق 150 میلیارد ریال به صندوق توسعه کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان صبح شنبه در همایش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توجه برنامه ریزان توسعه به بخش کشاورزی را ضروری دانست و گفت: تشکل ها، از ارکان اصلی توسعه بخش کشاورزی محسوب می شوند و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می تواند به قوی ترین پشتوانه حمایتی از تشکلها در استان مبدل شود.

وی افزود: این سازمان حمایتهای لازم از این امر مهم را اجرایی کرده و امید است با استفاده بهینه از تخصصهای موجود در بخش خصوصی، زمینه های شکوفایی هرچه بهتر توسعه این بخش مهم اقتصادی بیش از پیش فراهم و عملی شود.

محمدیان، اجرای گسترده طرح ملی اصلاح الگوی کشت در آذربایجان شرقی را یکی از مهمترین اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد و گفت: با اجرای دقیق این طرح و نظارت پیگیر، محصول با کیفیت مطلوب و بازارپسند تولید شده و بتواند با رقابت در بازارهای مصرف داخلی و خارجی، تامین کننده آینده روشن این بخش مهم اقتصادی کشور و استان باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به قابلیتهای بالقوه استان در زیربخشهای مختلف کشاورزی گفت: باید محوریت کشاورزی در توسعه استان بیش از پیش به صورت جدی مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد تا در آینده نه چندان دور تحول زیربنایی در بخش کشاورزی در راستای توسعه حاصل شود.

محمدیان رویکرد تولید با هدف صادرات محصولات کشاورزی را جزو اهداف جهاد کشاورزی ذکر کرد و افزود: هدف گذاری و برنامه ریزی در این راستا انجام شده و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با همسو شدن با این سیاست، می تواند از کمک های فنی و مالی جهاد کشاورزی برخوردار شده و در راستای منافع بهره برداران زیربخش کشاورزی عمل کند.